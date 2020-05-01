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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti

Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı 'nun adının bulunduğu tabela, ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapılan binasına takıldı. Başkan , Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Başkan açılışı yapılan ve Araştırma hastanesine Virüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden 'nun adının verileceğini açıklamıştı.

24 SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA ASILDI

Bu açıklamanın ardından il Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yaptırılan tabela 24 saatlik bir çalışmanın ardından hastaneye asıldı.

İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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