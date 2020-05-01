Başkan Erdoğan duyurmuştu! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti
Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapılan binasına takıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine Corona Virüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı.
24 SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA ASILDI
Bu açıklamanın ardından İstanbul il Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yaptırılan tabela 24 saatlik bir çalışmanın ardından hastaneye asıldı.
İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.
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