Mersin’de koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin
Mersin’de, koronavirüsü yenerek taburcu edilen 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Derya Bakır, tedbirli olunması için tüm vatandaşları uyardı. Derya Bakır, “Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin” dedi.
Boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle bir süre önce Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 3 çocuk annesi Derya Bakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Hastanede tedaviye alınan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bakır, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Genel durumu iyi olan Bakır, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline teşekkür etti.
"EVDE KALIN"
Hastalığı yenen ve taburcu olan Bakır, önemli mesajlar verdi. Herkesin evde kalması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Bakır, "Lütfen herkes evde kalsın. Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın" dedi.
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