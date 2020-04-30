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Mersin’de koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin

’de, koronavirüsü yenerek taburcu edilen 3 çocuk annesi 35 yaşındaki , tedbirli olunması için tüm vatandaşları uyardı. Derya Bakır, “Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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KORONAYI YENEN 3 ÇOCUK ANNESİNDEN UYARI!

Boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle bir süre önce Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 3 çocuk annesi 'ın testi pozitif çıktı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Hastanede tedaviye alınan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bakır, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Genel durumu iyi olan Bakır, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline teşekkür etti.

"EVDE KALIN"

Hastalığı yenen ve taburcu olan Bakır, önemli mesajlar verdi. Herkesin evde kalması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Bakır, "Lütfen herkes evde kalsın. Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın" dedi.

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