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Kalp krizi geçiren koronavirüs hastası Mustafa Yangın hepsini yenerek taburcu oldu

'nde gören 60 yaşındaki Suluova İlçe Nüfus Müdürü , kalp krizi geçirdi. Sağlık ekibinin yoğun çabaları sonrasında hayata tutunan Yangın, koronavirüsü de yenerek alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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MUSTAFA YANGIN KORONAVİRÜSÜ YENEREK TABURCU OLDU

Amasya'da hastanede tedavi sırasında kalbi duran ve doktorların çabasıyla hayata döndürülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, sağlığına kavuşmasının ardından alkışlarla taburcu edildi.

Yaklaşık bir ay önce nefes darlığı şikayetiyle Suluova Devlet Hastanesi'ne başvuran Suluova İlçe Nüfus Müdürü (60), Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ"

Yangın, burada kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.

Tedavi sırasında kalbi duran Yangın, doktorların yoğun çabasıyla kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürüldü. Bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve son testi negatif çıkan Yangın, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yangın, "Bu hastalık sürecinde bizi defalarca arayan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, kıymetli Valime, değerli doktorlarıma, yardımcılarına ve bütün hastane personeline çok teşekkür ederim. Bizde hakları çok, haklarını helal etsinler. 1 ay süre milletimizin ekmeğini yedik. Allah razı olsun hepinizden." diye konuştu.

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