Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı; ortalık savaş alanına döndü
Kahramanmaraş'ta, saat 11.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı'nda aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil kontrolden çıkarak 5 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.
İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen 46 NT 402 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ilk önce önünde seyreden Necati Debgici'nin kullandığı 46 KY 957 plakalı otomobile çarptı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil daha sonra park halindeki 4 araca daha çarparak, takla attı.
EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 46 NT 402 plakalı otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
"ARACIM PERT DURUMDA"
Park halindeki 46 KY 636 plakalı otomobili kullanılamaz hale gelen Ali Dinler, kazaya neden olan sürücünün aşırı hızlı olduğunu öne sürerek, "Araç çok hızlı geliyordu. 5 aracı birbirine kattı, kendisi de yolun ortasına uçtu. Benim aracım şu anda pert durumda ve çarpan kişiden şikayetçiyim" dedi.
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