Sağlık Bakanlığı'ndan güvenlik görevlileri için koronavirüs uyarısı
Sağlık Bakanlığı banka, PTT ve karantina merkezi gibi yerlerde çalışan güvenlik görevlileri için koronavirüse karşı yeni uyarılarda bulundu. Kişilerle 1 metreden uzak temasta maske takmaları, 1 metreden yakın temasta maskenin yanında gözlük ve yüz koruyucu takılmasını önerdi.
Sağlık Bakanlığı, banka, PTT ve karantina merkezi gibi yerlerde çalışan güvenlik görevlileri için Covid-19'a karşı yeni uyarılarda bulundu. Bakanlık, güvenlik görevlilerinin çalıştıkları alanları 1 metre kuralına göre 'Düşük riskli çalışma alanı' ve 'Orta riskli çalışma alanı' olarak tanımladı.
ÖZEL UYARILAR
Kişilerle 1 metreden uzak temas 'Düşük riskli çalışma alanı' olarak belirlenirken, bu alanda çalışacak güvenlik görevlileri için "Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı. 1 metreden uzak durulacaksa sadece maske yeterli" önerisinde bulunuldu.
"EL HİJYENİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ"
Bir metreden yakın teması 'Orta riskli çalışma alanı' olarak tanımlayan bakanlık, üst aramasının bu alana girdiğini belirterek, güvenlik görevlilerine şu uyarılarda bulundu:
"Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Maske ve gözlük-yüz koruyucu kullanılmalı. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalı. El hijyeni sağlanmalı. Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunulmamalı ve el hijyenine özen gösterilmeli. Görevlinin iş mahallinden dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde kullanılan ekipman çıkartılmalı ve uygun şekilde evsel atık kutusuna atılmalı. İş mahallinde aktif mesaiye dönülürken yeni kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı. Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmeli."
"ÖNCE MASKE SONRA GÖZLÜK-YÜZ KORUYUCU TAKILIR"
Güvenlik görevlilerine kişisel koruyucu ekipmanının uygun kullanımı konusunda eğitim verilmesi gerektiği de kaydedilerek, "Önce maske sonra gözlük-yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük-yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır. Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalı. El hijyeni en az 20 saniye su ve sabunla el yıkama veya alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama ile sağlanmalı. Kolay ulaşılabilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı. Kullanılan malzemeler çıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmamalı" ifadeleri kullanıldı.
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