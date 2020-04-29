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Bolu'da koronavirüs kurallarını çiğneyip evde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

'da bir evde oynadıkları ve yeni tip tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Borozanlar Mahallesi Bozkurt Sokak'ta bir evde oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

PARAYA EL KONULDU

Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, malzemelerine ve oyun masasında bulunan paraya el konuldu.

Evde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 1250'şer lira verilirken, evi kiralayan kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

CEZA KESİLDİ

Ayrıca, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kuralını da ihlal eden 4 kişiye, 392'şer lira ceza uygulandı.

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