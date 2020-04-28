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Uyarıları dinlemeyerek dışarı çıkan vatandaşın sözleri pes dedirtti: "İnşallah hep böyle kalabalık olur"

’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar yeşil alanlara akın etti. Maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar koronavirüse davetiye çıkardı. Bir vatandaş ise,” Millet dışarı çıkmakta haklı. Bugün çok kalabalık inşallah hep böyle olur. Virüsten korkmuyorum” demesi ise şoke etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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DIŞARI ÇIKAN VATANDAŞIN SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

Tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kararlı bir şekilde devam ederken Esenyurt'ta bazı vatandaş güneşli havanın etkisiyle park ve bahçelere akın etti. Uzmanların ısrarla "Evde Kal" çağrılarına kulak asmayan vatandaşlar yeşil alanlarda vakit geçirdi. Polis ekiplerinin sık sık uyarılarına rağmen kısa sürede ortadan kaybolan vatandaşlar daha sonra yeşil alanlara tekrar geldikleri görüldü.

Uyarıları dinlemeyerek dışarı çıkan vatandaşın sözleri pes dedirtti: İnşallah hep böyle kalabalık olur UYARILARI DİNLEMEYEREK DIŞARI ÇIKAN VATANDAŞIN SÖZLERİ PES DEDİRTTİ: "İNŞALLAH HEP BÖYLE KALABALIK OLUR"

"VİRÜSTEN KORKMUYORUZ"

Arkadaşlarıyla yeşil alanda sosyal mesafesiz ve maskesiz sohbet eden Mahmut D. ise, "Yasakların sıkıntısını atmak için kendimizi dışarılara attık. Oksijeni yüksek havanın tadını almak istedik. Havada güneşli değerlendirelim dedik. Vatandaşlar dışarıya çıkmakta haklı mecbur çıkacak. Evde insan sıkıntıdan patlıyor. İnsanlar uzun zamandır dışarıda yoktu maşallah bugün kaynıyor her yer. İnşallah hep böyle olur. Virüsten korkmuyoruz. Allahtan gelen bir şey. Evde psikolojimiz bozuldu" diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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