Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm canlı izle | EDHO sezon finali canlı izle
EDHO 165. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. EDHO’nun sezon finalinde; Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 165. bölüm (Sezon finali) canlı izleme ekranı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO sezon finali canlı izle! Salı akşamlarının zirvede yer alan dizisi EDHO'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. EDHO 165. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BU HAFTA
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 165. YENİ BÖLÜM (SEZON FİNALİ) CANLI İZLE
EDHO DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır. Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.
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