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Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

'de () timlerinin 'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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KAYIP UZMAN ÇAVUŞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güneş'i (36) bulmak için ve 'nde sürdürülen çalışmalara İl Afet ve Müdürlüğü () ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden 'ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve () ekibi, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katıldı.

JÖAK, JAK ve SAK timlerinden oluşan ekipler, Munzur Çayı'nda belirlenen alanlarda dalış yaparak arama gerçekleştirdi.

Dalgıç polisler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde, AFAD ekipleri de göl yüzeyinde ve kıyılarında botlarla aramalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri de 2 dedektör köpekle çalışmalara destek verdi.

Aramaların devam ettiği bölgeye gelen Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu. AA

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