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Gazeteci Mahmut Gültekin vefat etti

Gazeteciler Cemiyeti () üyesi, sürekli basın kartı sahibi gazeteci vefat etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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GAZETECİ MAHMUT GÜLTEKİN VEFAT ETTİ

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, 'in cenazesi yarın Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yönetim Kurulu'nun başsağlığı mesajında, "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Mahmut Gültekin'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mahmut Gültekin'in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.

'da 1936'da doğan Mahmut Gültekin, mesleğe 1958'de Birlik Gazetesi'nde musahhih olarak başladı. Tercüman Gazetesi'nde uzun yıllar görev alan Gültekin, bu gazeteden emekli oldu. Gültekin, evli ve bir çocuk sahibiydi. AA

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