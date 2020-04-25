25 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Süleyman Demirel’in manevi oğlu Ali Çetin Şener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Süleyman Demirel’in manevi oğlu Ali Çetin Şener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; 9. Cumhurbaşkanı ’in manevi oğlu olarak da bilinen, eşi Nazmiye Demirel’in kardeşi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020
ABONE OL
DEMİREL’İN MANEVİ OĞLU KORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

8 yaşından itibaren Demirel çiftinin yanında büyüyen Şener'in corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği haberini eski DYP'li siyasetçi Muhsin Alnıaçık sosyal medyadan duyurdu.

Alnıaçık'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hiç çocukları olmadığı için 8 yaşından itibaren Demirel çiftinin evinde, onların çocukları gibi büyüyen, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yani çocukluk ve gençlik yıllarını Güniz Sokak'ta geçiren, evlendiğinde bile Demirellerin ondan ayrı bir lokma yemeğin bile boğazlarından geçmediği için evine yemek gönderdikleri, Demirel'in, hesap kitap konularını teslim edecek kadar güvendiği kayınbirader tam da Demirellerin torun yerine koyup sevdikleri ikizlerin düğün hazırlıkları sırasında korona illetinden kurtulamayarak hayata veda etti."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA