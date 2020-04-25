Samsun ve Ordu'da komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar
Samsun’un Ambartepe ile Ordu’nun Şenbolluk Mahallelerinde oturanlar kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bir adımla il değiştiren mahalleliler, bölgede 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan seslerinin karışsa da, bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor.
Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.
BİRİ ORDU BİR SAMSUN TOPRAĞINDA
Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.
İFTARLAR İKİŞER DAKİKA FARKLA AÇILIYOR
Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını da ikişer dakika farkla açıyor.
"BİZİM İÇİN ZOR DEĞİL"
Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 2 dakika daha erken iftarlarını açarken mahalleliler, bu duruma artık alıştıklarını, kendileri için zor olmadığını ifade ediyor.
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi Muhtarı Hasan Taşdemir, her iki mahalle halkının koronavirüse karşı gerekli tedbirleri aldığını ve yasağa uyduklarını ifade etti.
"İKİ İKLİM, İKİ KÜLTÜR BİR ARADA BİRLEŞİYOR"
İftar arası 2 dakikalık farkın mahalleliler tarafından alışıldığını ancak ilk kez duyanları şaşırttığını belirterek, "Ordu ve Samsun iki nadide kent. Ramazan aylarında Ordu topraklarında kalan mahallemiz, Samsun tarafına göre 2 dakika erken orucunu açmaktadır. Biz buna alışkınız, yalnız yoldan geçenler buradaki farklılığı sonradan fark ediyorlar. Ordu topraklarında erkeni Samsun topraklarında geç okunduğunu fark ediyorlar. Bu bizim için bir güzellik. İki iklim, iki kültür bir arada birleşiyor" dedi.
"İÇİMİZDE BURUKLUK VAR"
Hem Samsun hem de Ordu topraklarında yaşayan vatandaşlar, 2 farklı büyükşehrin insanları olsalar da kendilerinin yıllardır iç içe yaşadıklarını belirtti.
Vatandaşlar, her yıl Ramazan ayında sokaklarda toplu iftar verdiklerini, şimdi ise koronavirüsü nedeniyle bu geleneği sürdürememenin kendilerini üzdüğünü aktardılar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bugün marketler açık mı?
- İşte 2020 model tatil! Her şey tamamen değişiyor...
- İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı
- Coronavirüse karşı yüzde yüz destek! Başvuran alıyor...
- Demirel’in manevi oğlu korona nedeniyle hayatını kaybetti
- Diyanet rapor hazırladı! Korona kıyamet alameti mi?
- İş dünyası vatandaşın veresiye defterini kapatacak...
- O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı
- 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonu sokak izni geliyor!
- Ölmeden önceki son karesi kan dondurdu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün marketler açık mı? 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar markatler çalışıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı?
- 25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi
- BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak
- Dünya koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar? 24 Nisan koronodan kaç kişi öldü?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
- Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
- 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
- Hz. Muhammed'in okuduğu Ramazan duası! Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?