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Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)

Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? Kim Olmak İster 25 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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HANGİ BESTEKAR VALS KRALI OLARAK BİLİNİR? KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM 25 NİSAN

Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Johann Strauss II

B: Giuseppe Verdi

C: Johann Sebastian Bach

D: Richard Wagner

CEVAP: (A) Johann Strauss II

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