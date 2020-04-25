Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)

Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Johann Strauss II

B: Giuseppe Verdi

C: Johann Sebastian Bach

D: Richard Wagner

CEVAP: (A) Johann Strauss II