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Pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen çocuklarla el ele tutuşup halay çektiler

'da, dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen büyüklerin küçük çocuklarla birlikte el ele tutuşup halay çekmesi görenlere “pes” dedirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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YASAĞA RAĞMEN ÇOCUKLARLA EL ELE TUTUŞUP HALAY ÇEKTİLER

'un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde iki yetişkin kişi ile 15 çocuğun el ele halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 23 Nisan günü çekilen görüntülerde yetişkinlerin ve çocukların maske ve eldiven takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

Pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen çocuklarla el ele tutuşup halay çektiler PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ! YASAĞA RAĞMEN ÇOCUKLARLA EL ELE TUTUŞUP HALAY ÇEKTİLER

"SİNİR ZIPLATAN BİR VİDEO"

"Samsun Beyi" isimli bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntüyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'dan sinir zıplatan bir video! Virüsten 100'er 100'er öldüğümüz böylesi tehlikeli bir dönemde, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven dahi olmayan bu yavruları, el ele tutuşturup, oyun oynatmak nedir? Hadi onlar çocuk, akılları ermiyor! Ya büyükler?"

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