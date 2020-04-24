24 Nisan 2020, Cuma
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Denizli’de koronavirüs yasaklarını çiğneyen 280 kişiye ceza kesildi

’de salgını mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yaklaşık 280 kişiye idari uygulandı. Güvenlik güçlerinin şehir genelinde denetimleri devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020
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'de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

POLİS DENETİM YAPTI

Vatandaşların yoğun olduğu 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı, Bulvarı, Bayramyeri, Demokrasi Meydanı, 2. Ticari Yol, Kampüs bölgesi ve ana cadde bağlantı yollarında araçlar kontrol edilerek durduruldu ve izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kontroller kapsamında izin belgeleri bulunmayan yaklaşık 280 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari kesildi. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca denetimlere devam edeceği bildirildi.

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