Şanlıurfa, Uşak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
Şanlıurfa, Uşak sahur vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in heyecanını yaşayan Şanlıurfa, Uşak halkı imsak ve sahur vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 Ramazan imsakiyesi ile birlikte imsak ve sahur vakti belli oldu. 2020 Şanlıurfa, Uşak Ramazan imsakiyesine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, Şanlıurfa, Uşak sahur vakti kaçta? 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? İşte 2020 Şanlıurfa, Uşak iftar ve sahur vakti...
Şanlıurfa, Uşak sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan, oruç ve Kur'ân ayıdır. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre, Ramazan ayının ilk gecesi olunca, bir melek şöyle seslenir: "Ey iyilik isteyen! İbadete ve kulluğa gel! Ey kötülük isteyen! Günahlarından vazgeç!" 2020 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Şanlıurfa, Uşak imsak ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, Şanlıurfa, Uşak sahur vakti kaçta? 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? İşte 2020 Şanlıurfa, Uşak iftar ve sahur vakti...
ŞANLIURFA, UŞAK SAHUR VE İFTAR VAKTİ 2020
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek.
24 Nisan Şanlıurfa sahur vakti: 04:03
24 Nisan Şanlıurfa iftar vakti: 19:15
24 Nisan Uşak sahur vakti: 04:36
24 Nisan Uşak iftar vakti: 19:54
ORUÇ AÇARKEN EDİLEN İFTAR DUASI
Ramazan ayında tutulan oruçlar açılırken, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek ve işlenen günahlara af dilemek için İftar duası edilmektedir.
İftar duası ve anlamı;
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ
Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Rize, Sakarya sahur vakti 2020!
- Osmaniye, Düzce sahur vakti 2020!
- Van, Yozgat sahur vakti 2020!
- Ecdadımızdan miras Ramazan duası
- Sinop, Sivas sahur vakti 2020!
- Trabzon, Tunceli sahur vakti 2020!
- Niğde, Ordu sahur vakti 2020!
- Zonguldak sahur vakti 2020!
- Tekirdağ, Tokat sahur vakti 2020!
- Samsun, Siirt sahur vakti 2020!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zonguldak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Van, Yozgat sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Trabzon, Tunceli sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Tekirdağ, Tokat sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Şanlıurfa, Uşak sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Sinop, Sivas sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Samsun, Siirt sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Rize, Sakarya sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Osmaniye, Düzce sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Niğde, Ordu sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Muş, Nevşehir sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!
- Muş, Nevşehir sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!