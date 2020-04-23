Niğde, Ordu sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!

Niğde, Ordu sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan, oruç ve Kur'ân ayıdır. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre, Ramazan ayının ilk gecesi olunca, bir melek şöyle seslenir: "Ey iyilik isteyen! İbadete ve kulluğa gel! Ey kötülük isteyen! Günahlarından vazgeç!" 2020 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Niğde, Ordu imsak ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, Niğde, Ordu sahur vakti kaçta? 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? İşte 2020 Niğde, Ordu iftar ve sahur vakti...

NİĞDE, ORDU SAHUR VE İFTAR VAKTİ 2020

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek.

24 Nisan Niğde sahur vakti: 04:17

24 Nisan Niğde iftar vakti: 19:32

24 Nisan Ordu sahur vakti: 03:54

24 Nisan Ordu iftar vakti: 19:24

NİĞDE İMSAKİYE 2020 tıklayınız...

ORDU İMSAKİYE 2020 tıklayınız...

ORUÇ AÇARKEN EDİLEN İFTAR DUASI

Ramazan ayında tutulan oruçlar açılırken, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek ve işlenen günahlara af dilemek için İftar duası edilmektedir.

İftar duası ve anlamı;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ

Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.