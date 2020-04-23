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Mersin’de çöp evden 30 ton atık çıktı

’de,  çevre sağlığını tehdit eden ve çöplerden yaşanmaz hale gelen 'nde bulunan iki katlı evi temizledi. Yalnız yaşadığı öğrenilen F.T. (65) isimli kadının müstakil evinden, yaklaşık 30 ton çıkarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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İNANILMAZ GÖRÜNTÜ! TAM 30 TON ÇIKTI

Mahalle sakinlerinin etrafa pis kokular yayıldığı yönündeki şikayeti üzerine harekete geçen Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tek başına yaşadığı öğrenilen F. T (65) isimli kadının evine giderek, inceleme yaptı.

15 KAMYON ÇÖP

Müstakil evin bahçesinde ve kullanılmaz eşya yığınlarıyla karşılaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla çöpleri kamyona yükledi. Yılların çöpü biriken ve hırdavatla dolu evde, temizlik ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, evin temizlenmesi ise saatler sürdü. Boşaltma ve temizleme işleminin ardından evden çöp çıkarıldı.

DEZENFEKTE EDİLDİ

Ev daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşlar, yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışması sonrası rahat bir nefes aldıklarını dile getirerek, Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

"HASSASİYETİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Amaçlarının temiz ve yaşanılabilir bir Toroslar oluşturmak olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen talebe en kısa sürede cevap vererek, 'nde tespit edilen çöp evi temizleyip dezenfekte etti. Bu gibi olumsuzluklar hem insan sağlığını tehdit ettiği gibi hem de kötü görüntüsüyle de Toroslar'a yakışmamaktadır. Özellikle tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde toplum sağlığı ve çevre temizliği konularında gösterdiğimiz hassasiyeti en üst seviyeye çıkardık" diye konuştu.

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