Ecdadımızdan miras Ramazan duası! Ramazan ayında edilmesi gereken dualar! Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler

Müslümanların oruç tutarak ve dua ederek geçirdiği Ramazan ayının gelmesiyle edilecek dualar internet dünyasından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında edilecek dualar ve yapılacak ibadetler merak edildi.

Müslümanların kutsal '3 Ay'ından biri olan Ramazan ayıda son günlerde en çok merak edilen dua ise 'Ecdadımızdan miras Ramazan duası' oldu. İşte herkesin internette aradığı 'Ecdadımızdan miras Ramazan duası'.

İŞTE ECDADIMIZDAN MİRAS RAMAZAN DUASI

Günleriniz hayrola,

Hayırlar feth ola,

Şerler def ola,

Gönüller şâdu handân ola,

Müşkilatlar hallu âsân ola,

Hastalar şifâyâb ola,

Dertliler devâyâb ola,

Borçlular edayâb ola,

Nâ-murad olanlar ber-murad ola,

Nâ şâd olanlar şâd-ü handân ola,

Kalplerimiz mesrûr,

Ayıplarımız mestûr,

Günahlarımız mağfûr,

Dünyamız mamûr,

Ahiretimiz mamûr,

İçimiz, dışımız pürnûr ola,

Ahir ve akıbetimiz hayrola...

Ramazan-ı Şeriflerimiz mübarek ola...

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak