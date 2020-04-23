Çanakkale sahur vakti 2020! 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi iftar ve sahur vakti!

Çanakkale sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan, oruç ve Kur'ân ayıdır. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre, Ramazan ayının ilk gecesi olunca, bir melek şöyle seslenir: "Ey iyilik isteyen! İbadete ve kulluğa gel! Ey kötülük isteyen! Günahlarından vazgeç!" 2020 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Çanakkale imsak ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, Çanakkale sahur vakti kaçta? 24 Nisan ilk imsak saat kaçta? İşte 2020 Çanakkale iftar ve sahur vakti...

ÇANAKKALE SAHUR VE İFTAR VAKTİ 2020

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek.

24 Nisan Çanakkale sahur vakti: 04:43

24 Nisan Çanakkale iftar vakti: 20:09

ÇANAKKALE İMSAKİYE 2020 tıklayınız...

ORUÇ AÇARKEN EDİLEN İFTAR DUASI

Ramazan ayında tutulan oruçlar açılırken, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek ve işlenen günahlara af dilemek için İftar duası edilmektedir.

İftar duası ve anlamı;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ

Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN AYI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan, Cenksu Üçer'in verdiği bilgilere göre, İslam dünyası ramazanı şerife erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Rahmet ve merhamet iklimi ramazan'da müminlerin üzerine de birçok görev düşüyor. Peki bu görevler neler? Ramazan insana nasıl bir maneviyat kazandırıyor? Müminler bu özel ayı nasıl değerlendirilmeli? Yanıtları Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Cenksu Üçer'den aldık.

Yeryüzünü bir kez daha ramazan iklimi sardı. Din adamlarına göreramazan'ın en önemli özelliklerinden biri "Kur'an ayı" olması...

Kur'an-ı Kerimi Okuyarak Anlamaya Çalışmak Gerekli, Paylaşma ve Yardımlaşma Duyguları Ön Plana Çıkmalı

Kuran ile gelen varlık algısının maddi ve manevi geleneksel olarak bütün bir ayın içine sıkıştırılmış hali ramazan. Çünkü Kuran-ı Kerim gerçekten insanlığa bir hidayet ve şifa kaynağıdır hidayet rehberidir o ramazanda nazil olmaya başladığı için bu ay rahmet ayı bereket ayı Kuran ayıdır ondan dolayı da 11 ayın sultanı diye vasıflandırılmıştır.

Ramazan ayında yüce kitabımız Kur'an-ı Kerimin gösterdiği yasak ve emirler bütünüyle toplum hayatına yansıyor. Oruçlu müminler gün boyu aç kalarak sabrı öğreniyor, bedenini dinlendiriyor ve bütün kötülüklerden uzaklaşıyor. Kuran'ı Kerimle haşır neşir olan gönüllerse Allah'ın rahmetiyle kuşanıyor.

"Kuranı kerimde insanın bütün boyutlarını alan bir kuşatma söz konusu rahmetten bahsederek söylüyorum. Allahü Tealanın bütün rahmetini insanlığın bütün yönleriyle insanın bütün yönleriyle kuşatmasından ibaret o bereketle kuşanmadan bahsediyorum. Bizim vicdanımız var ruhumuz var aklımız var beden azalarımız var ve Kuran-ı Kerimin emirlerine baktığımız zaman bu bütünlüğün hepsini dikkate alarak ayeti kerimelerin geldiğini görüyoruz. Ramazan da bu bütünlüğün hepsinin aynı anda pratik hayata uygulamaya aktarılmış hali aslında."

Ramazan ayını iyi değerlendirmenin yollarından biri de mukabele geleneğini sürdürmek, hatmi şerif yapmak…

Ramazan'da yardımlaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkmalı, fakir fukara gözetilmeli.

Ramazan'ın, birlik ve beraberlik zamanı olduğu da unutulmamalı... Zira iftarıyla sahuruyla, teravihiyle ramazan, müminlerin hep beraber hareket ettiği bir ay.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Cenksu Üçer iftar sofralarıyla ilgili de önemli bir uyarıda bulundu.

Hiçbir şekilde israf olmamasıönemlidir.Bir tarafta bazı bölgelerde aç insanlar varken aşırı derece de israfa varacak ölçülere kaçmadan uygun mütevazıo ibadetin mantığına da uygun bir şekilde olması en güzel ve doğrusudur.