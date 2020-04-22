Restore edilen 2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Restore çalışmalarının sürdüğü 128 yıllık tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi havadan görüntülendi. Tarihi hastane restorasyon çalışmalarının ardından koronavirüs hastalarına hizmet verecek.
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın yaptırdığı Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan 128 yıllık tarihi hastanedeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Restorasyon çalışmalarının ardından korona virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.
35 GÜNDE TAMAMLANACAK
İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy Belediyesi'nin işbirliğiyle yenilenecek olan hastanedeki çalışmaların 35 günde tamamlanması bekleniyor.
HUMMALI ÇALIŞMA
Çatısı sökülerek bir kısmı yenilenen hastanenin içinde ve dışında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İş makineleri ile çok sayıda işçinin restorasyonunda çalıştığı pandemi hastanesinin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermesi bekleniyor.
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