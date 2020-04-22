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Restore edilen 2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi koronavirüs hastalarına hizmet verecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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TARİHİ HASTANE KORONA İÇİN HAZIRLANIYOR!

Restore çalışmalarının sürdüğü 128 yıllık tarihi havadan görüntülendi. Tarihi hastane restorasyon çalışmalarının ardından hastalarına hizmet verecek.

Sultan 2. Abdulhamid Han'ın yaptırdığı Tarihi 'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan 128 yıllık tarihi hastanedeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Hastanesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Restorasyon çalışmalarının ardından virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.

35 GÜNDE TAMAMLANACAK

Valiliği, ve 'nin işbirliğiyle yenilenecek olan hastanedeki çalışmaların 35 günde tamamlanması bekleniyor.

HUMMALI ÇALIŞMA

Çatısı sökülerek bir kısmı yenilenen hastanenin içinde ve dışında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İş makineleri ile çok sayıda işçinin restorasyonunda çalıştığı pandemi hastanesinin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermesi bekleniyor.

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