İstanbul'da bir hayırsever 40 bin liralık veresiye borcu ödedi! Görenlerin yüzlerinde çiçek açtı |Video
İstanbul Sultangazi'de Ramazan ayının öncesi bir hayırsever mahalle bakkalıne gidip 40 bin liralık veresiye defteri borcunu kapattı.
İstanbul Sultangazi'de Ramazan ayının öncesi bir hayırsever mahalle bakkalına gidip 40 bin liralık veresiye defteri borcunu kapattı.
İsminin açıklanmasını istemeyen kişiyi bakkalın sahibi Kemal Aksu, A Haber'e anlattı.
Aksu, "İsminin açıklanmasının istemeyen bir vatandaş hayırsever. 'İsmimin açıklanmasını kesinlikle istemiyorum' dedi. Geldi bana bu defteri istedi. 'Veresiye defterini kapatacağım. Toplam ne kadarsa tüm yükün hepsini ödeyeceğim' dedi ve hesabı kapattı. 30'un üzerinde bir miktardı. Borcu olan herkesin yüzünde çiçekler açtı. Herkes dualarla karşıladı. Gerçekten darda vatandaşlardı. Yapmış olduğu hayır yerine ulaştı diyebilirim." ifadelerini kullandı.
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