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İstanbul'da bir hayırsever 40 bin liralık veresiye borcu ödedi! Görenlerin yüzlerinde çiçek açtı |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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40 BİN LİRALIK VERESİYE BORCU ÖDEDİ! GÖRENLER...

'de Ramazan ayının öncesi bir hayırsever mahalle bakkalıne gidip 40 bin liralık veresiye defteri borcunu kapattı.

'de Ramazan ayının öncesi bir hayırsever mahalle bakkalına gidip 40 bin liralık veresiye defteri borcunu kapattı.

İstanbul Sultangazi'de bir hayırsever 40 bin liralık veresiye borcu ödedi! Görenlerin yüzlerinde çiçek açtı |Video İSTANBUL SULTANGAZİ'DE BİR HAYIRSEVER 40 BİN LİRALIK VERESİYE BORCU ÖDEDİ! GÖRENLERİN YÜZLERİNDE ÇİÇEK AÇTI |VİDEO

İsminin açıklanmasını istemeyen kişiyi bakkalın sahibi Kemal Aksu, A Haber'e anlattı.

Aksu, "İsminin açıklanmasının istemeyen bir vatandaş hayırsever. 'İsmimin açıklanmasını kesinlikle istemiyorum' dedi. Geldi bana bu defteri istedi. 'Veresiye defterini kapatacağım. Toplam ne kadarsa tüm yükün hepsini ödeyeceğim' dedi ve hesabı kapattı. 30'un üzerinde bir miktardı. Borcu olan herkesin yüzünde çiçekler açtı. Herkes dualarla karşıladı. Gerçekten darda vatandaşlardı. Yapmış olduğu hayır yerine ulaştı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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