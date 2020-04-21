Sinop'ta 5 yaşındaki otizmli çocuktan iki gündür haber alınamıyor

Sinop'ta 2 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuk için arama çalışması yürütülüyor. Çalışmalara köy halkı da destek verirken, aramaların ikinci gününde de bir ize rastlanılmadı.

Alınan bilgiye göre, Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan otizmli 5 yaşındaki İbrahim, köydeki evlerinden dışarıya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bir süre sonra çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

KÖYLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Çalışmalara köy halkı da destek verirken, aramaların ikinci gününde de bir ize rastlanılmadı.