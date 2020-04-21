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Sinop'ta 5 yaşındaki otizmli çocuktan iki gündür haber alınamıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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OTİZMLİ ÇOCUKTAN İKİ GÜNDÜR HABER YOK!

'ta 2 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki için arama çalışması yürütülüyor. Çalışmalara köy halkı da destek verirken, aramaların ikinci gününde de bir ize rastlanılmadı.

Alınan bilgiye göre, Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan otizmli 5 yaşındaki , köydeki evlerinden dışarıya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bir süre sonra çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

KÖYLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Çalışmalara köy halkı da destek verirken, aramaların ikinci gününde de bir ize rastlanılmadı.

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