Sinop'ta 5 yaşındaki otizmli çocuktan iki gündür haber alınamıyor
Sinop'ta 2 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuk için arama çalışması yürütülüyor. Çalışmalara köy halkı da destek verirken, aramaların ikinci gününde de bir ize rastlanılmadı.
Alınan bilgiye göre, Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan otizmli 5 yaşındaki İbrahim, köydeki evlerinden dışarıya çıktı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bir süre sonra çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
KÖYLÜLER DE DESTEK VERİYOR
Çalışmalara köy halkı da destek verirken, aramaların ikinci gününde de bir ize rastlanılmadı.
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