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Kocaeli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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KORKUNÇ GÖRÜNTÜ! 2 CAN GİTTİ

’de sabah saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Yeniköy Köprülü Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun beton köprü ayağına çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük istikametinde seyir halinde olan Berkay Bayram idaresindeki 41 N 0646 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton ayaklarına çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada araç içerisinde bulunan (43), (43) ve sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan, Sevcan Bayram, Hayrettin Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk müdahalesi yapılan Berkan Bayram ise Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Sevcan Bayram, Hayrettin Bayram'ın cenazeleri morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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