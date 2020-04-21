'Dünyanın en dar sokağı'nda sosyal mesafe korunuyor
Çorum'da, 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uyuluyor. 2 kişinin yan yana yürüyemediği sokakta teker teker yürüyen vatandaşlar 2 metrelik mesafeyi koruyor.
Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, günümüzde ise 5 dükkân hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkânın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Koronavirüs nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokakta sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uyuluyor, 2 kişi yan yana yürüyemiyor. Tek kişinin yürüdüğü sokakta arkadan gelenler de yaklaşık 2 metrelik mesafeyi koruyor.
'İSTER İSMEZ KURALA UYULUYOR'
Sokakta yıllardır ayakkabı tamir işiyle uğraşan 4 çocuk babası İbrahim Kılpelit, "12 yaşından bu yana ayakkabı, çanta, dikimi yaparak geçimimi sürdürüyordum. Koronavirüs salgını başladıktan sonra maalesef çarşıda iş yeri olanların pek çocuğunun yaşı 65 yaş üzeri olduğu için gelemediler. Sadece bir iki dükkân açık. Ben bile evimden buraya gelirken, tüm tedbirlerimi alıp iş yerime öyle geliyorum. Hatta maskesiz ve eldivensiz hiç iş yapmam, çünkü ben çalışmak zorundayım. Sokak haliyle dar, burada sosyal mesafe kuralına ister istemez uyuluyor" dedi.
'DAR SOKAKTA MESAFEMİZİ KORUDUK'
Öte yandan dar sokağı kullanarak karşı caddeye gecenler ise tek sıra halinde yürüdüklerini ve uzmanların sosyal mesafeye uymaları tavsiyesine uyduklarını söyledi. Kent sakini Ahmet Eğri, "Hepimiz sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Bizde yürürken mesafemizi bu dar sokakta koruduk" diye konuştu.
Mehmet Erdek de "Koronavirüs nedeniyle hepimiz sosyal mesafe kurallarına uymak zorundayız" ifadelerinde bulundu.
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