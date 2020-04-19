Son dakika: Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 200 kişiye para cezası
Son dakika haberi... Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 200 kişiye 172 bin 127 lira ceza uygulandı. Öte yandan Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada sokağa çıkma zorunluluğu olmayanlardan evlerinde kalmaları istendi.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçük ve 14 gün kuralına uymayan 200 kişiye son bir haftada yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 172 bin 127 lira ceza kesildi.
Açıklamada, sokağa çıkma zorunluluğu olmayanlardan evlerinde kalmaları istendi.
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