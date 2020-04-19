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Son dakika: Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 200 kişiye para cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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SİVAS'TA TEDBİRLERE UYMAYAN 200 KİŞİYE PARA CEZASI

Son dakika haberi... 'ta yeni tip (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 200 kişiye 172 bin 127 lira ceza uygulandı. Öte yandan yapılan açıklamada sokağa çıkma zorunluluğu olmayanlardan evlerinde kalmaları istendi.

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçük ve 14 gün kuralına uymayan 200 kişiye son bir haftada yeni tip tedbirleri kapsamında 172 bin 127 lira ceza kesildi.

Açıklamada, sokağa çıkma zorunluluğu olmayanlardan evlerinde kalmaları istendi.

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