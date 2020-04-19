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Son dakika: Kayseri'de bir bina karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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KAYSERİ'DE BİR BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberi... 'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı. Apartmanda bulunan bir kişinin testininin pozitif çıktığı ve binada 12 kişinin bulunduğu öğrenildi.

'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Seydili Mahallesi Ahçılı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanının 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Apartmanda bulunan bir kişinin testininin pozitif çıktığı ve binada 12 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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