Son dakika: Kayseri'de bir bina karantinaya alındı
Son dakika haberi... Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı. Apartmanda bulunan bir kişinin testininin pozitif çıktığı ve binada 12 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Seydili Mahallesi Ahçılı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanının 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Apartmanda bulunan bir kişinin testininin pozitif çıktığı ve binada 12 kişinin bulunduğu öğrenildi.
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