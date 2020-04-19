Son dakika: Hakkari'de nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberi; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Abdullah Çam'ın naaşı memleketi Mardin'e uğurlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli olduğu askeri bölgede nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Piyade Er Abdullah Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duanın edilmesiyle şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Çam'ın naaşı, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Mardin'e uğurlandı.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- İlçeyi dolaşıp ücretsiz ekmek dağıttı
- Dikkat! O yollar araç trafiğine kapatıldı
- O ilimizde bir köy daha karantinaya alındı
- Hakkari'de bir asker şehit oldu
- Gaziantepli fırıncılardan ilginç yöntem!
- Son dakika: Aydos'ta korkutan yangın!
- Bacakları ve kuyruğu kesilmiş ölü halde bulundu
- Korona olduğunuzu nasıl anlarsınız?
- Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılacak!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?