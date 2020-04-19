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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
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KASTAMONU'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberine göre, 'nun Araç ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Yeşilova köyü 14 gün süreyle karantina altında tutulacak.

Karantinaya alınan köy halkından bir araya gelmemeleri, evlerinde kalıp köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.

Altı yerleşim yerinde karantinanın sona erdiği kentte, 21 yerleşimde ise karantina uygulaması devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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