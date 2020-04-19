Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberine göre, Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Yeşilova köyü 14 gün süreyle karantina altında tutulacak.
Karantinaya alınan köy halkından bir araya gelmemeleri, evlerinde kalıp köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.
Altı yerleşim yerinde karantinanın sona erdiği kentte, 21 yerleşimde ise karantina uygulaması devam ediyor.
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