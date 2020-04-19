Elazığ'da 65 yaş üstü vatandaşlara telefonda psikososyal destek
Elazığ'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara psikososyal destek hizmeti veriliyor. Yaşlılar da verilen hizmetten dolayı Vefa Destek Grubu üyelerine memnuniyetini dile getirdi.
Elazığ'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara psikososyal destek hizmeti veriliyor.
Elazığ Valiliği koordinesinde kurulan Vefa Destek Grubu'na bağlı psikososyal destek hizmet ekibi, dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündekileri telefonla arayarak sağlık durumları ile taleplerini öğreniyor ve ilgili birimlere iletiyor.
Alınan talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler, salgından etkilenmemek için evde kalanların ihtiyaçlarını da gideriyor.
Yaşlılar da verilen hizmetten dolayı Vefa Destek Grubu üyelerine memnuniyetini dile getirdi.
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