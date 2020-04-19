19 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da 65 yaş üstü vatandaşlara telefonda psikososyal destek

Elazığ'da 65 yaş üstü vatandaşlara telefonda psikososyal destek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020
ABONE OL
ELAZIĞ'DA YAŞLILARA TELEFONDA PSİKOSOSYAL DESTEK

'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara psikososyal destek hizmeti veriliyor. Yaşlılar da verilen hizmetten dolayı üyelerine memnuniyetini dile getirdi.

'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara psikososyal destek hizmeti veriliyor.

Elazığ Valiliği koordinesinde kurulan 'na bağlı psikososyal destek hizmet ekibi, dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündekileri telefonla arayarak sağlık durumları ile taleplerini öğreniyor ve ilgili birimlere iletiyor.

Alınan talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler, salgından etkilenmemek için evde kalanların ihtiyaçlarını da gideriyor.

Yaşlılar da verilen hizmetten dolayı Vefa Destek Grubu üyelerine memnuniyetini dile getirdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA