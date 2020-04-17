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Aşırı kaza getirdi! Önce kamyona, ardından da kaldırıma çarptı: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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GAZ PEDALININ SONU HASTANE OLDU

’da gece yarısı sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde  nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yöne giden kamyon ile kaldırıma çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çiçek Caddesi'nden Ertuğrulgazi Mahallesi yönüne giden Emri S. idaresindeki 16 CRP 37 plakalı otomobil, nedeniyle kontrolden çıktı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Otomobil, aynı yöne giden 16 ABU 07 plakalı kamyona arkadan çarpıp savruldu. Kaldırıma çarparak duran otomobilde, sürücü Emir S. ile yanında bulunan Yusuf K. ve Muhammet D. sıkıştı. gören mahalle bekçileri, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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