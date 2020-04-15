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Son dakika: İstanbul Yeşilköy'de boğaza evsel atıksu deşarj eden Seaguardian gemisine büyük ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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BOĞAZ'DAKİ ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜYE BÜYÜK CEZA

Son dakika haberine göre; açıklarında boğaza evsel atıksu deşarj eden Seaguardian isimli kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ihbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığ�� ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları numune örneklerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderdi.

GEMİNİN BOĞAZDAN GEÇİŞİ İPTAL EDİLDİ

Boğaz geçişi iptal edilen gemi, sonuçlar çıkıncaya kadar yetkililerce belirlenen bölgede beklemeye alındı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden çıkan numune sonuçlarında ve görüntü kayıtlarında kuru yük gemisinin, denize evsel atıksu deşarjı yaptığı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yetki devri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Seaguardian" adlı gemiye Çevre Kanunu uyarınca 2 milyon 397 bin lira idari para cezası uyguladı.

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