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İstanbul’da duygulandıran olay! Polisin yardımıyla şehit oğlunun kabrini ziyaret etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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ŞEHİT ANNESİNİN RİCASI YETTİ!

polisi, büyük olduğu için sokağa çıkamayan şehit annesini, ziyaret için oğlunun kabrine götürdü. Ekipler, daha sonra Hulkiye Esmer ile 'yı evlerine bıraktı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini arayan 'nın, büyük olduğu için sokağa çıkamayan annesi Hulkiye Esmer'in 1994'te 'ta şehit olan kardeşi Hakan Arı'nın Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etmek istediğini bildirmesi üzerine hareke geçti.

ANNE VE AĞABEYİ ŞEHİTLİĞE GÖTÜRDÜ

Polis ekipleri, evlerinden aldıkları anne ve ağabeyi şehitliğe götürdü. Oğlunun kabrini ziyaret eden Esmer, tüm şehitler ve görevdeki güvenlik güçleri için dua etti. Ekipler, daha sonra Hulkiye Esmer ile Veysel Arı'yı evlerine bıraktı.

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