Hafta sonu bakkallar açık olsun önerisi geldi!
Geçtiğimiz hafta sonu gelen sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak. Koronavirüs salgınını hiçe sayıp sokağa çıkma yasağına 2 saat kala vatandaşın market ve bakkaların önünde yığınlar oluşturmasına karşı çözüm önerisi geldi.
Koronavirüs salgınını hiçe sayıp sokağa çıkma yasağına 2 saat kala vatandaşın market ve bakkaların önünde yığınlar oluşturmasına karşı çözüm önerisi geldi. Salgının daha fazla insana bulaşma riskinin artmasının engellenmesi amacıyla Bakkallar Federasyonu'ndan 'bakkallar hafta sonu açık kalsın' önerisinde bulunuyor.
SALGININ ÖNÜNE GEÇER
Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanı aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, ihtiyaçlarını almak için maskesiz, sosyal mesafeyi korumadan alışveriş yapan yığınlara karşı bu şekilde basit bir önlem alınabileceğini kaydetti.
Zincir marketler yüzünden zaten can çekişen bakkalların bu vesile ile yeniden canlanacağını belirten Palandöken, en önemlisi de cuma günü sosyal mesafeyi hiçe sayıp, maskesiz dışarı çıkıp kuyruklara giren ve kendisi gibi pekçok insanı da tehlikeye sokan vatandaşın bu şekilde herhangi bir kaygı duymadan evinde kalabileceğini söyledi. Nakit sıkıntısının yaşandığı bu günlerde hâlâ veresiye defterlerini işleyen bakkalların o sokak ve mahalleler için de acil durumlarda başvurulacak noktalardan biri olabileceğini ifade eden Palandöken, "Ekmek, kuru gıda, atıştırmalık insanların en çok satın aldığı ürünler oldu. Bakkallar zaten bu ürünlerin satıldığı noktalar. 1962 yılından beri bakkal işletiyorum. Bakkalım hâlâ faaliyette. Bakkal sadece ticaret yapmaz aynı zamanda yardımcı olur" dedi.
BAKKAL NEFES ALIR
Maltepe'de babasının bakkalını işleten Cihat İpekçi ise, virüs salgınından önce zincir marketler yüzünden sokak arasına sıkışan ve gün be gün ölmeye terkedilen bakkal esnafı için sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonlarında açık kalması ve evlere servis yapabilmesi için bir düzenleme beklediklerini söyledi. İpekçi, böyle bir hamlenin ticaretin durma noktasına geldiği bu zor süreçte bakkala bir nefes aldıracağını kaydetti. Eyüp'te bakkal sahibi olan Mahmut Nadir ise, geçen hafta 2 saatte bakkalda ne varsa satıldığını kaydetti. Bu süreçte kimsenin sosyal mesafe ya da salgın duyarlılığının olmadığını belirten Nadir, "Bebeğine bezi olmayan, sigarasız kalan ya da evinde ekmeği olmayanlar panikle sokağa attı kendini. Hafta sonu bakkallar açık olursa insanların bu kaygısı kalmaz" diye konuştu.
TGC DE ÖNERDİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerin basın ve dağıtımda yaşanan sorunların giderilmesi ve vatandaşların gazetelere ulaşabilmesi talebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya başvurdu. Yerel ve yaygın gazetelerin basım ve dağıtım süreçlerinde aksamalar yaşandığını belirten TGC, yaptığı açıklamada, yasağın tekrarlanacağı 18-19 Nisan tarihlerinde matbaalarda gazetelerin basımında çalışacak işçiler için sokağa çıkma izni verilmesi gerektiğini belirtti. Cemiyet, gazetelerin vatandaşlara ulaştırılması için mahalle marketlerinin de açık tutulmasını önerdiklerini belirterek, "Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi bu yöntemle vatandaş en fazla 500 metre yürüyerek gidip ekmeğini, suyunu, gazetesini oradan alabilir. Ya da telefonla arayarak ekmeğini ve gazetesini de eve isteyebilir" açıklamasında bulundu.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Diyarbakır'da markete EYP'li saldırı
- Boş fuar binasını 'örnek sahra hastanesi' olarak gösterdi!
- Modern tefeciler! 10 milyon krediye 10 kat teminat...
- Antalya'da korkutan deprem!
- Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
- İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
- Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
- Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi...
- İstanbul için sağanak uyarısı
- Türkiye’de yaşayan Almanlardan hainlere şamar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...
- DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?
- Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?
- 5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?
- Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10000 TL 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?
- Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?
- Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?
- Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?