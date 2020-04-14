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Son dakika: Corona virüse yakalanan vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI! TEDAVİLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Son dakika haberine göre; Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. 'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan , Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında hastalığa yakalanan vatandaşlar sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz bir şekilde tedavi edilecek.

Koronavirüs yakalanan vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak! Sosyal güvence aranmayacak |Video KORONAVİRÜS YAKALANAN VATANDAŞLARIN TEDAVİLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK! SOSYAL GÜVENCE ARANMAYACAK |VİDEO

Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin COVID-19 (koronavirüs) tedavisi ücretsiz karşılanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen ve 4376 sayılı kanun hükümlerinden muaf tutulacakların tespitine dair ilgili Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.

KORUYUCU EKİPMAN DAHİL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı eki karara göre, salgın kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek dağıtımı yapılan test, koruyucu ekipman ve ilaçlardan yararlanmada söz konusu kararname hükümlerinden muaf tutuldu.

Muafiyet kapsamında; hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipman, hastalık teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin ekipman, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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