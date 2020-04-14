Son dakika: Corona virüse yakalanan vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika haberine göre; Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında hastalığa yakalanan vatandaşlar sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz bir şekilde tedavi edilecek.
Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin COVID-19 (koronavirüs) tedavisi ücretsiz karşılanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Covid-19'la mücadele kapsamında pandemi testleri, korunma ekipmanları ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, kamuoyunda "Tasarruf kararnamesi" olarak bilinen ve 4376 sayılı kanun hükümlerinden muaf tutulacakların tespitine dair ilgili Bakanlar Kurulu kararından muaf tutuldu.
KORUYUCU EKİPMAN DAHİL
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı eki karara göre, salgın kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek dağıtımı yapılan test, koruyucu ekipman ve ilaçlardan yararlanmada söz konusu kararname hükümlerinden muaf tutuldu.
Muafiyet kapsamında; hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipman, hastalık teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin ekipman, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar yer alıyor.
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