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Üçüncü intihar girişiminde öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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ÜÇÜNCÜ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE ÖLDÜ

'nın Selendi ilçesinde, Selahattin Ö.(69), kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Üç çocuk babası Selahattin Ö., bugün saat 13.00 sıralarında, birlikte yaşadığı evli olan oğlu Murat Ö. tarafından Selendi'nin Kırsal Çamyayla Mahallesi'ndeki evlerinde, odasında tavana asılı olarak ölü bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selahattin Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ettiği belirlenen Selahattin Ö,'nün cansız bedeni, otopsi için Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Jandarma, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunan Selahattin Ö.'nün intiharı ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

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