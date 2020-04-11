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Kahramanmaraş’ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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KAHRAMANMARAŞ’TA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Anadolu’nun endemik nadir türleri arasında gösterilen ve koruma altında olan kedi gözlü yılan ’ta biyolog Özlem Kurtoğlu tarafından ilk kez görüntülendi.

Biyolog Özlem Kurtoğlu, soosan yılanı olarak da bilinen; ve Kafkasya bölgelerinde yaşayan endemik bir zehirli 'Colubridae' olan kedi gözlü yılanı, Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi kırsalında görüntüledi.

YARI ZEHİRLİ TÜRLERDEN

Bölgede yaşadığı bilinen ancak ilk kez görüntülenen kedi gözlü yılan, koruma altındaki ender türlerden biri. Kedi gözlü yılanlar, doğada küçük kemirgenler, kertenkeleler ve kuşlar gibi canlılarla besleniyor. Kedi gözl�� yılanlar (Telescopus fallax), 'Colubridae' (kırbaç yılanları) familyasına dahil yarı zehirli türlerden biridir. Yarı zehirli tür olarak değerlendirilmesinin sebebi; yarı zehirli yılanların zehir dişleri zehirli yılanlarda olduğu gibi üst çenenin en önünde yer almayıp, üst çenenin en arkasında yer almasından kaynaklıdır.

Kedi gözlü yılanların zehirleri, insanlar ve büyük memeliler üzerinde etkili olmadığı biliniyor. Bu tür yılanların zehirleri, avladıkları küçük kemirgenler, kertenkeleler, küçük memeliler, kuşlar gibi canlılar üzerinde etkili oluyor. bölgesinde yaşadığı tespit edilen kedi gözlü yılanın, görüldüğünde öldürülmemesi bu hayvanın neslinin devamı noktasında büyük önem arz ediyor.

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