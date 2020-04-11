Atatürk ve Mevlana hakkında skandal ifadelerde bulunan Emre Günsal tutuklandı!

Stand-up videosunda Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunan Emre Günsal, İstanbul'da gözaltına alındı. Günsal, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada paylaşılan stand-up gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar ile ilgili skandal ifadeler kullanan Emre Günsal tutuklandı

Başsavcılıktan dün yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konya'mızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

TUTUKLANDI

Çıkartılan yakalama ve gözaltı kararının ardından Emre Günsal, İstanbul'da gözaltına alındı. Konya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu yapılan Emre Günsal, Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.