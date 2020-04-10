Cuma mesajları 2020: Huzur veren en yeni resimi cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma measjları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde cuma mesajları en çok tercih edilen paylaşım araçları olarak ön plana çıkıyor. Cuma gününün anlam ve önemini vurgulamak adına cuma mesajı paylaşmak isteyen vatandaşlar en yeni içerikleri araştırıyor. Sizler için huzur veren cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları... Üç aylara erişmenin mutluluğunu yaşayan ve Ramazan ayını idrak edecek olmanın sevincinde olan Müslümanlar, cuma gününe erişmenin manevi coşkusunu yaşıyor. Sevdiklerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar cuma mesajlarını tercih ediyorlar. Sosyal medyadan ya da SMS olarak paylaşılabilecek en yeni cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Bu mübarek günde sizde eşinize, dostunuza akrabanıza en yeni cuma mesajı göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz.

2020 CUMA MESAJLARI

* Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..Dualarımızın kabul akibetlerimizin güzel olması temennesiyle hayırlı cumalar.

* İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

* Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmezmiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar.

* Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı nurlu cumalar.

* Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin. (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile. Hayırlı Cumalar dua ile.

* Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

* Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

* Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

* Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

* Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..

* Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

* Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.

* Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar Onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

* Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en kuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün cuma bayramın olsun.

* Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte Aff diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

* Ey Rabbim; gözlerimizden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et. Amin. Hayırlı cumalar.

* Gülün güzeli baharın başında çiçek verendir. Dostun güzeli, vefası uzun sürendir. İnsanın özeli, umulmadık anda selam gönderendir. Allah'ın Selamı ve Rahmeti, Bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar.

* Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun... Hayırlı cumalar dilerim...

* Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederim. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

* Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır... Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir... Aklımda yüreğimde ve duamdasınız... Cumanız mübarek olsun…

* Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

* Ey Rabbim; gözlerimizden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et. Amin. Hayırlı cumalar.