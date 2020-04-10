Bursa Şehir Hastanesi Türkiye’nin gururu oldu! Büyük yük taşıyor...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını şehir hastanelerinin önemini gözler önüne serdi. Bursa Şehir Hastanesi tüm odaları yoğun bakıma çevrilebilen bin 355 yatak kapasitesiyle mücadelede büyük yük taşıyor.
Bursa Şehir Hastanesi, yaşanan corona virüs salgınında şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.
Nilüfer ilçesinde 459 bini kapalı 745 bin 365 metrakarelik alanda kurulan Bursa Şehir Hastanesi tüm odaları yoğun bakım odasına çevrilebilen bin 355 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en nitelikli hastanelerinden biri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Temmuz'da açıldı. 6 milyon insanın yaşadığı güney Marmara'da Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik illerini de içine alan bölgede deprem, salgın veya olağanüstü hallerde hizmet vermek üzere planlandı. İleri seviye bir bölge hastanesi olarak hizmete giren hastanese o dönem çok eleştirilse de sağlık alanında ne kadar önemli bir yatırım olduğunu Kovid-19 salgınında gösterdi. Şehir dışında olmasını en çok eleştirenler ise yaşanan salgın nedeniyle hastane yerinin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördüler.
Bursa Şehir Hastanesi çok güçlü teknolojik altyapıya sahip olup, depremde hizmet verebilmek için Sismik izolatörü olarak inşa edildi. Ayrıca deprem, salgın ve diğer olağanüstü hallerde bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde, kadın doğum acil, çocuk acil, genel acil ve travma acil olmak üzere dört büyük, çok kapsamlı çok geniş bir acil sistematiği ile planlanan hastane, bölgeye hizmet verebilmek maksadı ile kara, deniz ve hava yolu ulaşımı açısından da en uygun yere yapıldı. Hastanede, açıldığı günden bu yana gerek acil gerekse poliklinik başvurularında sürekli artış gözlemleniyor.
209 bin 773 acil, 64 bin 991 çocuk acil ve 1 milyon 120 bin 95 poliklinik hizmeti verilen hastanede, bugüne kadar 29 bin 135 ameliyat yapıldı. Yeni tip corona virüs salgınıyla mücadelede aktif hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi, geniş alanıyla temas ve yakınlığı azaltarak, hasta ve çalışan güvenliği için oldukça önem arz ediyor. Hastane, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye'nin en yetkin ve güvenli hastaneleri arasında.
ENTÜBASYON KABİNİ KULLANILMAYA BAŞLANDI
Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da bulunan otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabini de Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Sağlık çalışanları hastaya solunum için entübasyon yaparken kabinin dışından müdahele ederek olası virüs buluşma riskininden kendini koruyor.
49 AMELİYATHANE VAR
Bursa Şehir Hastanesi bin 355 yatak kapasitesi 49 ameliyathane, 225 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı yanık merkezi, 170 yataklı pre-post alanları ve 200 yataklı Türkiye'nin en büyük fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine sahip.
BURSA'DA TEDBİRLER MEYVESİNİ VERDİ
Sağlık Bakanlığının son istatistiklerine göre Bursa, corona virüs vaka sayısının nüfusa göre oranlanmasında 15'inci sırada yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, tedbirler kapsamında her noktayı titizlikle temizledi. İstanbul ve Ankara'nın aksine günlük 800 bin civarında yolcu kaybı olmasına rağmen sefer sayıları azaltılmadı. Böylelikle sosyal mesafe kuralına uygun seyahat sağlandı.
SABAH
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