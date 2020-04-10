10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldığı, bunun üzerine PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-12 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda toprağa gömülü 2 jelikan bidonda tabanca, 3 tabanca şarjör��, 19 fişek, 3 ateşleme anahtarı, 1700 metre elektrik kablosu, bir top bobin teli, akü, not defteri, 82 koli bandı, 39 silikon, 4 sıcak silikon, 25 yapıştırıcı, 2 pil, koltuk altı tabanca kılıfı, tişört, pantolon, kemer ve bir paket peçete ele geçirilmiştir.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA