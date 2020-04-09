Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tek parça canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm canlı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Geniş hayran kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta izleyenleri büyük sürprizler bekliyor. Diziseverler tarafından Bir Zamanlar Çukurova izleme yöntemleri araştırılıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölümü tek parça canlı izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova 63. yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde nefes kesen gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 62. bölümüyle izleyenlere soluksuz anlar yaşatan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde bu hafta; Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi? Diziseverler tarafından "Bir Zamanlar Çukurova tek parça izle" araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova 63. bölümü haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleme linki...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE



HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilir. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalışmaktadır. Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaşır ve ağır zehirlenme vakası olarak hastanaye kaldırılır. Gözler ise hemen Demir'e çevrilir. Züleyha'nın zehirlenmesinde tek şüpheli o'dur. Ancak, Züleyha için tehlike hastahanede de devam edecektir.

DEMİR VE ÜZÜM KIZ'IN SIRRI NE?

Hünkar'ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir'indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder. Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm'ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur.

ZÜLEYHA HÜNKAR'DAN NE SÖZÜ İSTEYECEK?

Züleyha'nın hastaneye kaldırıldığı haberi şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar. Ve ondan çok zor bir konuda söz vermesini ister. Hünkar her ne kadar dirense de Züleyha'nın gözyaşlarına ve yalvarmalarına daha fazla karşı gelemez ve istediğini yapacağına dair söz verir.

FEKELİ VE YILMAZ YİNE KARŞI KARŞIYA! ÜSTELİK SİLAHLA!

Fekeli ve Çetin ölümle burun buruna gelir. Silahlarını çıkarıp otomobillerini siper ederek uzun bir mücadeleye girişirler. Tüm bu karmaşanın ardından Yılmaz ile Fekeli de tekrar karşı karşıya gelir. Üstelik, gerilen sinirler ile silahlar çekilir ve Fekeli, Yılmaz'ın silahını kendine doğrultur!

ŞERMİN'İN FENDİ SAVCI'YI YENECEK Mİ?

Şehirde adeta savaş çıkmış, her yerden bir olay duyulurken, Şermin ise kendi dünyasının derdindedir. Savcı Jülide'yi hem Adana'dan hem Dr. Sabahattin'den uzaklaştırmak için yaptığı planı devreye sokmuş ve seyre başlamıştır. Ama elbette Jülide'nin rüşvet almakla suçlanması ile Sabahattin önce Şermin'den şüphelenecektir.

Demir, Züleyha'yı öldürmek mi istedi? Züleyha kurtulabilecek mi? Çocuklar nerede? Kimin evinde? Hünkar, Züleyha'yı çocuklarına kavuşturabilecek mi? Yılmaz Züleyha'yı unutabilecek mi?