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Bakan Süleyman Soylu, polislerin "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı seslendirdiği klibi paylaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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SOYLU PAYLAŞTI: UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

İçişleri Bakanı , Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü, polislerin, 'in "" türküsünü seslendirdiği kliple kutladı.

Bakan Süleyman Soylu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü personelinin hazırladığı "Polis İçin Söyle" klibini, Twitter hesabından "Türk polisimiz... Kahramanlarımız... Nice 175. yıllara. Allah ayağınıza taş değdirmesin @EmniyetGM Yolumuz bir, sevdamız, gecemiz ve gündüzümüz bir... Uzun ince bir yoldayız." notuyla paylaştı.



ANLAMLI PAYLAŞIM

Farklı birimlerden polislerin, 'in "" türküsünü seslendirdiği klipte, geçmiş dönemlerden görevi başındaki polislerin fotoğraflarına da yer verildi.

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