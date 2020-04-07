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Son dakika: Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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TUNCELİ'DE UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜ'NDE CESET BULUNDU

Son dakika haberine göre 'de Munzur Nehri'nin aktığı Uzunçayır baraj gölünde güvenlik güçlerince 1 ceset bulundu. Ekipler cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı.

'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu.

Kentte bir süre önce kaybolan üniversite öğrencisi ve eğitim sırasında devrilen bottan 'na düşerek kaybolan 'in bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar sırasında askeri bir helikopter ile Munzur Çayı'nın da su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bir cesede rastlandı.

Ekiplerin cesedin kimlik tespitine yönelik çalışmaları sürüyor.

DOKU VE GÜNEŞ UZUN SÜREDİR ARANIYOR
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri 'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

- Uzman çavuş bottan suya düşüp akıntıya kapılmıştı

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.

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