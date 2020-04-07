Bursa’da vatandaşları korkutan tiyatrocu yine rahat durmadı
Bursa'da daha önce 'trafik kurallarına dikkat çekmek için' özel kostümle yola atlayıp vatandaşın tepkisini çeken tiyatrocu, koronavirüs kostümü ile karşılaştığı kişileri kovaladı. Bu sırada bayılan vatandaşlar oldu.
Sosyal mesaj vermeye çalışırken korkuttuğu vatandaşlar tarafından darp edilen adam, şimdi de koronavirüs mesajı vermek için kolilerden yaptığı kostümle vatandaşı korkuttu.
FARKLI BİR EYLEME İMZA ATTI
Bursalı tiyatrocu, vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmek için farklı bir eyleme imza attı. Korona virüs kostümü giyen tiyatrocu, sokağa çıkanların peşine düştü. Bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.
VATANDAŞLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüse dikkat çekmek isteyen Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, kendine kartondan korona virüs kostümü yaptı. Keskin ve arkadaşları, bu kostümle sokağa çıkarak, vatandaşların peşine düştü.
BAZI VATANDAŞLAR KORKUDAN BAYGINLIK GEÇİRDİ
Banklarda sere serpe oturan vatandaşları sokağa çıkmamaları hususunda ikaz eden Bahtiyar Keskin, "Dışarı çıkarsanız size bulaşırım" dedi. Mizansen gereği, sözde koronalı sanatçının nefesinden ürken bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.
"İŞİ OLMAYAN SOKAĞA ÇIKMASIN, EVLERİNDEN OTURSUN"
Keskin ve arkadaşları, sergiledikleri gösteriyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Daha önce birçok konuda yaptığı farklı eylemlerle bilinen Keskin, bu defa da korona virüse dikkat çekti. Koronavirüse dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak çeşitli oyunlarda oynuyorum. Bu zamana kadar Türkiye'deki bir konuya dikkat çekmek için farklı eylemlere başvurdum. Bugün de vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmek için virüs olup peşlerine düştüm. İşi olmayan sokağa çıkmasın, evlerinden otursun . Evde kal Türkiye" dedi.
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