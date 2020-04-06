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Ankara’da makineyle inek sağan genç akıma kapılarak öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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İNEK SAĞAN GENCİN ACI SONU!

’nın Çubuk ilçesinde 24 yaşındaki süt sağma makinesiyle inek sağarken akıma kapılarak, yaşamını yitirdi. Sarıtunç'un cesedi, otopsi için Ankara Kurumuna kaldırıldı.

Çubuk Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan , sabah saatlerinde ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı.

AKIMA KAPILDI

Sarıtunç, bu sırada makinedeki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Durumu fark eden baba Kemal Sarıtunç, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Rıdvan Sarıtunç, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Sarıtunç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarıtunç'un cesedi, otopsi için Kurumuna kaldırıldı.

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