Ankara’da makineyle inek sağan genç akıma kapılarak öldü
Ankara’nın Çubuk ilçesinde 24 yaşındaki Rıdvan Sarıtunç süt sağma makinesiyle inek sağarken akıma kapılarak, yaşamını yitirdi. Sarıtunç'un cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Çubuk Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Sarıtunç, sabah saatlerinde ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı.
AKIMA KAPILDI
Sarıtunç, bu sırada makinedeki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Durumu fark eden baba Kemal Sarıtunç, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Rıdvan Sarıtunç, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OTOPSİ YAPILACAK
Sarıtunç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarıtunç'un cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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