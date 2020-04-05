Türkiye gönüllü karantina altında! İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum
Türkiye koronavirüs ile mücadelede gönüllü karantinada... Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en kalabalık caddelerinde bugün sessizlik hakim... İşte İstanbul Taksim Meydanı, Ankara Kızılay Medyanı ve İzmir Konak Meydanı'ndan son görüntüler... GörüVatandaşlar uzmanların ve yetkililerin #EvdeKal çağrılarına u
Türkiye koronavirüs ile mücadelede gönüllü karantinada... Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul, İzmir ve Ankara'nın en kalabalık caddelerinde bugün sessizlik hakim... İşte İstanbul Taksim Meydanı, Ankara Kızılay Medyanı ve İzmir Konak Meydanı'ndan son görüntüler...
Görüntülerde her gün yüz binlerce kişinin uğrak yeri olduğu meydanlarda bugün sadece dışar çıkma zorunluluğu olan insanlar vardı.
Milyonlarca kişinin uğrak yeri olan İstanbul Taksim Meydanı ise adeta bomboştu.
Normal günlerde insan kalabalığında adım atmanın güç olduğu İzmir Konak Meydanı ise adeta güvercinlere terk edilmiş şekildi.
Ankara Kızılay Medyanı ise sokağa çıkma zorunluluğu olanların dışında vatandaşların uzmanların ve yetkililerin #EvdeKal çağrılarına uydukları gözlemlendi.
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