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Türkiye gönüllü karantina altında! İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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TÜRKİYE GÖNÜLLÜ KARANTİNA ALTINDA! İŞTE MEYDANLARDA SON DURUM

koronavirüs ile mücadelede gönüllü karantinada... Milyonlarca insanın yaşadığı , ve 'nın en kalabalık caddelerinde bugün sessizlik hakim... İşte İstanbul , ve İzmir 'ndan son görüntüler... GörüVatandaşlar uzmanların ve yetkililerin #EvdeKal çağrılarına u

koronavirüs ile mücadelede gönüllü karantinada... Milyonlarca insanın yaşadığı , ve 'nın en kalabalık caddelerinde bugün sessizlik hakim... İşte İstanbul , ve İzmir 'ndan son görüntüler...

Görüntülerde her gün yüz binlerce kişinin uğrak yeri olduğu meydanlarda bugün sadece dışar çıkma zorunluluğu olan insanlar vardı.

Milyonlarca kişinin uğrak yeri olan İstanbul Taksim Meydanı ise adeta bomboştu.

Normal günlerde insan kalabalığında adım atmanın güç olduğu İzmir Konak Meydanı ise adeta güvercinlere terk edilmiş şekildi.

Ankara Kızılay Medyanı ise sokağa çıkma zorunluluğu olanların dışında vatandaşların uzmanların ve yetkililerin #EvdeKal çağrılarına uydukları gözlemlendi.

Türkiye gönüllü karantina altında! İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum |Video TÜRKİYE GÖNÜLLÜ KARANTİNA ALTINDA! İŞTE İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM |VİDEO

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