Karabük’te semt pazarına gelenlerin ateşleri ölçüldü
Yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamnda Karabük’te yeni bir uygulama başlatıldı. Bu kapsamda semt pazarına gelen vartandaşları ateşleri ölçüldü.
Karabük'te koronavirüs tedbirleri kapsamında pazara alışveriş yapmaya gelenlerin ateşleri ölçüldü.
PAZARA GELENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ
Karabük Cumhuriyet Mahallesi'nde pazar günleri kurulan pazara gelen vatandaşların ateşi ölçüldü. Pazara tek kapıdan giriş sağlandı. Pazar girişine dezenfektan konularak vatandaşların ellerine dezenfektan sürmeleri sağlandı. Pazarda ise tezgahlar arasında boşluk bırakıldı. Pazarcılar, ürünleri dokunulmaması yönünde yazılar astı. 25 yıldır pazarcılık yaptığını belirten Recep Çankaya, "Uygulamalardan memnunuz. Elimizde eldivenlerimiz, yüzümüzde maskemiz var. Müşterilerimizi ürünlere dokunmamaları yönünde nazik bir şekilde uyarıyoruz." dedi.
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