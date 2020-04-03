Kocaeli’de coronavirüsten ölen annenin bebeği de kurtarılamadı, annesinin yanına defnedildi

Kocaeli'de koronavirüsten hayatını kaybeden 39 yaşındaki Betül Aydın'ın tedavisi sırasında erken doğumla dünyaya gelen bebeği de yaşam mücadelesini kaybetti. Eşini ve bebeğini kaybeden ve koronavirüsü yenen acılı baba Recep Aydın, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" dedi. Hayatını kaybeden bebek, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirildi. Aydın ailesinin yaşadığı Nusretiye Mahallesi’ndeki mezarlıkta küçük bebek son yolculuğuna uğurlandı.

Kartepe ilçesinde yaşayan Betül ve Recep Aydın çifti, Corona Virüs testleri pozitif çıkınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 8 aylık hamile olan Betül Aydın doğuma alındı. Kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın sezaryenle doğum yaptı. Bebek kuvözle sevk edildiği İstanbul'daki özel bir hastanede tedaviye alındı.

ANNESİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Betül Aydın, pazartesi günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Aydın, Kartepe Nusretiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erken doğuma bağlı olarak rahatsızlıkları bulunan bebek de dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aydın'ın bebeği de bugün Nusretiye Mezarlığı'nda annesinin yanında toprağa verilecek.

"HAKKINIZI HELAL EDİN…"

Hastalığı yenerek evinde karantinaya alınan Recep Aydın ise sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Recep Aydın eşinin ölümünden bir gün sonra, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı, malum korona. Bu yüzden herkesten isteğim var. Hakkınızı helal edin" dedi.

"BU VİRÜSTEN KURTULDUM"

Aydın, bir başka paylaşımında ise "Allaha şükürler olsun şükür. Şükür Allah'ım sana, şükürler olsun. Bugün taburcu oluyorum. İyi oldum. Bu virüsten kurtuldum. Çok şükür, çok şükür" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK BEBEK ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden bebek, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Aydın ailesinin yaşadığı Nusretiye Mahallesi'ndeki mezarlıkta küçük bebek son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma ekipleri, cenaze töreni öncesinde mezarlık etrafında güvenlik önlemi alındı. Daha sonra getirilen bebeğin cenazesi, mezarlık kapısı önünde kılınan cenaze namazının ardından, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden annesi Betül Aydın'ın mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine karantina altına alınan baba Recep Aydın ve 20'den fazla aile üyesi katılamadı.

"BABASI VE AİLESİNDEN HİÇ KİMSE CENAZEYE GELEMEDİ"

Aydın ailesinden yaklaşık 20 kişinin ev karantinasında olduğunu ifade eden mahalle muhtarı Turan Yıldız, "Merhumun 2 gün önce annesini kaybettik. Bugün de çocuğu da kaybettik, kurtaramadılar. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Babası ve ailesinden hiç kimse gelemedi. Hepsi karantinada. Biz kendi aramızda cemaati oluşturduk ve defnettik. Allah herkese sabır versin. Ailesinden babası ve 2 çocuğu karantinada. Ağabeyleri, kardeşlerinin de arasında olduğu 20 kişilik bir karantinamız var. Mahalle karantinada değil, sadece ailenin yaşadığı evler karantinada. İnşallah onları da bir şey olmadan kurtaracağız" dedi.