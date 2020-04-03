İstanbul’da polisten kaçan kıyafet hırsızları yakalandı! Suç makinesi çıktılar
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kullandıkları minibüste yapılan aramalarda çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adeta suç makinesi çıktı.
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde Çarşamba günü saat 05.15 sıralarında kontrol yapan polis ekipleri, şüphelendikleri minibüsü durdurmak istedi. Minibüs sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca ekipler aracın önünü keserek durdurdu.
ERKEK, KADIN VE ÇOCUK KIYAFETLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Minibüsten inen şüpheliler bu sefer de yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, şüphelilerden E.Ç.(17)'yi ayağından vurarak yakalarken, Erkan E.(21) , R.E.(17) ve G.C.(15) gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı minibüste yapılan aramalarda çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri ele geçirildi.
SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerden Erkan E.'nin 33 hırsızlık, 2 başkasına ait kimlik kullanma, uyuşturucu madde bulundurma, yaralama ve 3 görevli memura mukavemet suçlarından toplam 41 suç kaydı, R.E.'nin 4 hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenilirken, ayağından vurularak durdurulan E.Ç.'nin 19 hırsızlık, 3 yaralama, 2 yağma, cinsel taciz, öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, görevli memura mukavemet ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından 31 suç kaydı, G.C.'nin ise 6 hırsızlık, yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından 8 suç kaydı olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, R.E. , G.C. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkan E. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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